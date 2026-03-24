МЧС показало работу спасателей на месте взрыва дома в Севастополе

Кадры аварийно-спасательных работ на месте взрыва в жилом доме в Севастополе опубликовало местное МЧС.

Специалисты всю ночь вручную и с помощью тяжелой техники разбирали завалы в поисках возможных пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия и в пунктах временного размещения дежурят психологи МЧС России.

Взрыв в доме в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. В результате инцидента погибли 2 человека, еще 8 пострадали.

После взрыва в одной из квартир на 1-м этаже частично обрушилась стена. Также частично разрушились внутренние перекрытия и конструкции с 1-го по 3-й этажи. Поврежден соседний дом, в котором загорелись квартиры в двух подъездах.

Специалисты эвакуировали жильцов обоих зданий. Для них развернули пункт временного размещения в местной школе.