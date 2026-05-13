13 мая, 05:57

Общество

Роспотребнадзор перечислил регионы с высокой угрозой заражения клещевым энцефалитом

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов России с повышенным риском заражения клещевым вирусным энцефалитом, сгруппировав их по федеральным округам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Центральном федеральном округе эндемичными признаны Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На Северо-Западе страны в зону риска попали Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, а также республики Карелия, Коми и город Санкт-Петербург.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах опасность заражения зафиксирована в Крыму и Севастополе. Среди регионов Приволжья в списке значатся Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

На Урале повышенный риск сохраняется в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сибирский федеральный округ представлен республиками Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайским и Красноярским краями, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областями.

На Дальнем Востоке эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются Амурская и Сахалинская области, Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область и Республика Саха (Якутия).

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. Россиянам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр.

