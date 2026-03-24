Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02:52

Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось до восьми

Фото: МАХ/"МЧС Севастополя"

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме на улице Корчагина в Севастополе увеличилось до восьми. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП также продолжают работать экстренные службы: 179 человек и 51 единица техники.

По данным МЧС, открытое горение в жилом доме уже ликвидировано. Психологи ведомства оказывают всю необходимую помощь жильцам.

Взрыв прогремел в доме в Севастополе в ночь на 24 марта. В результате инцидента погибли два человека.

После взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. Также повреждения получил соседний дом, в котором загорелись квартиры в двух подъездах.

Специалисты эвакуировали жильцов обоих домов. Для них развернули пункт временного размещения в местной школе.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика