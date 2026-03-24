Пожар площадью 1,5 тысячи кв м произошел в промзоне Нижнего Новгорода

Возгорание площадью 1,5 тысячи квадратных метров вспыхнуло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, на улице Федосеенко загорелись резина на открытой площадке и здание автосервиса. К тушению огня привлечены около 50 сотрудников и 15 единиц техники МЧС.

В результате никто не пострадал. Причины происшествия уточняются.

Ранее крупный пожар произошел в складском помещении на производстве косметики и парфюмерии в Казани. Изначально его площадь составляла 3 тысячи квадратных метров, однако затем она превысила 5 тысяч "квадратов".

В скором времени огнеборцам удалось ликвидировать пожар. Причину возгорания выясняют дознаватели Госпожнадзора.