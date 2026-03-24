Власти Севастополя исключили взрыв бытового газа в качестве причины ЧП в жилом доме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев исключил в качестве версии ЧП в многоквартирном жилом доме взрыв бытового газа.

"Если говорить о причинах, то в настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это все специалисты подтвердили, которые обследовали", – сказал Развожаев.

По его словам, в настоящее время причина происшествия выясняется.

В результате ЧП пострадали 12 человек, трое из них дети. Один ребенок в тяжелом состоянии. Все пострадавшие находятся в больнице. Разрушенные квартиры будут восстановлены властями города.

"Жители пострадавших подъездов сейчас будут находиться в ПВР, постепенно с ними будут работать муниципалитет, полиция, волонтеры, чтобы осматривать жилье. В случае если жилье непригодно для проживания, будет предоставляться место временного размещения", – подчеркнул Развожаев.

Площадь потушенного пожара, начавшегося после взрыва, составляла 1 тысячу квадратных метров. Был объявлен ранг пожара № 3, уточнил исполняющий обязанности главы ГУ МЧС по городу Владимир Щедрин. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва уже завершены. Они проводились в квартире на первом этаже в доме № 14.

Взрыв в жилом доме в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. В результате инцидента погибли два человека.

После случившегося в одной из квартир на 1-м этаже частично обрушилась стена. Также частично разрушились внутренние перекрытия и конструкции с 1-го по 3-й этажи. Был поврежден и соседний дом, огонь охватил квартиры в двух подъездах.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначен комплекс экспертиз для установления причин взрыва.