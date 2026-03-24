Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме в Севастополе

Прокуратура Севастополя организовала горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан после взрыва в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших и оказанием им необходимой поддержки. С обращениями граждане могут позвонить по номеру 8 (978) 000-10-48.

Также уточняется, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

Взрыв в жилом доме в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. В результате погибли 2 человека. Еще 12 пострадали, в том числе 3 детей. Все они были госпитализированы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в одной из квартир на 1-м этаже частично обрушилась стена. Также частично разрушились внутренние перекрытия и конструкции с 1-го по 3-й этажи. Оказался поврежден и соседний дом, огонь охватил квартиры в двух подъездах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств произошедшего. При этом местные власти исключили взрыв бытового газа в качестве причины.