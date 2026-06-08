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08 июня, 10:51

Общество

Прилепин заявил, что пока не будет продлевать контракт на военную службу

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Писатель Захар Прилепин пока не будет продлевать контракт на военную службу. Он рассказал об этом ТАСС.

Прилепин сообщил, что последним местом его контрактной службы стал Добровольческий корпус – обособленная структура в составе Минобороны. Оформить контракт можно было на шесть месяцев или год. Он также объяснил, что заключил контракт после того, как демобилизовался по ранению из Росгвардии, поскольку ему пошли навстречу – Прилепин годен к службе ограниченно.

Как отметил писатель, основу корпуса составляют добровольцы с Донбасса, не желающие по тем или иным причинам вступать в Росгвардию или состоять на кадровой военной службе в Минобороны. Тем не менее участники формирования получают все положенные выплаты, кроме "подъемных".

Прилепин был уволен в запас из ВС РФ по состоянию здоровья. Это произошло после инцидента 2023 года в Нижнем Новгороде, когда взорвался автомобиль, в котором находился писатель. Сопровождавший его член батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин погиб.

Основным фигурантом уголовного дела стал Александр Пермяков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В 2018 году он был завербован, прошел диверсионную подготовку на Украине, после чего приехал в Россию и начал вести наблюдение за писателем. Он заложил взрывчатку на пути следования Прилепина, за убийство ему обещали выплатить 20 тысяч долларов.

Пермяков признал свою вину. Его приговорили к пожизненному сроку.

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