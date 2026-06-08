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08 июня, 11:05

Политика

Миронов заявил, что половина россиян живет на 45 тыс рублей в месяц

Фото: depositphotos/Fascinadora

Ежемесячный доход половины населения России не превышает 45 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru заявил лидер партии "Справедливая Россия" ("СР") Сергей Миронов.

Депутат Госдумы напомнил о словах главы Минфина РФ Антона Силуанова, который заявлял о росте доходов россиян на 24% за прошедшие 3 года, что стало рекордом за последние 20 лет. В это же время в правительстве озвучили и данные Росстата об исторически низком уровнем бедности.

"Однако независимые опросы показывают: две трети трудоспособного населения заняты на двух или трех работах, чтобы содержать семью", – подчеркнул парламентарий.

Также депутат указал, что половина граждан страны живет на сумму менее 45 тысяч рублей в месяц, что является реальным прожиточным минимумом. В это же время прибыли банков, сырьевых компаний, зарплаты руководителей и ряда специалистов только растут.

Например, в списке Forbes оказались рекордные 150 российских фамилий. По мнению Миронова, именно эти люди продемонстрировали заметный рост доходов. Также парламентарий обратил внимание на показатель неравенства, индекс Джини, который, по некоторым оценкам, достиг 0,418, почти добравшись до исторического максимума в 0,422.

Ранее Владимир Путин заявлял, что за 5 лет зарплаты в РФ выросли на 30% в реальном выражении. Кроме того, президент сообщил о досрочном выполнении в стране задачи по уменьшению числа человек, живущих за чертой бедности. Он напомнил, что РФ должна снизить число таких граждан до 7% к 2030 году, но этого удалось достичь уже в 2025-м.

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