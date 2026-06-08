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08 июня, 10:54

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Standard: автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы зарезали в Лондоне

Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы зарезали в Лондоне

Фото: depositphotos/dechevm​

Певец Талай Райли, который писал композиции для поп-звезд Бритни Спирс и Дуа Липа, скончался после нападения на него в Лондоне. Об этом пишет издание Standard.

Все произошло еще в прошедшую пятницу, 5 июня. Райли около 09:00 обнаружили в восточном Лондоне с ножевыми ранениями. Он находился в доме в районе Силвертаун.

Полицейские задержали троих по подозрению в убийстве. Одного выпустили под залог, позже без предъявления обвинений вышли на свободу мужчина и женщина.

Райли, чье настоящее имя – Марк Орабийи, стал известен после исполнения трека Make You Mine. При этом он писал композиции для многих поп-звезд. Кроме Спирс и Липы, Райли отметился сотрудничеством с Крэйгом Дэвидом, Ашером, Элли Голдинг, Игги Азалией, Джесси Джей.

Ранее стало известно об убийстве голливудского актера Джеймса Хэнди. В совершении преступления подозревается Майкл Гледхилл. Мужчина сам позвонил в полицию и сказал, что "убил человека греха". По данным СМИ, Гледхилл был сыном возлюбленной Хэнди.

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