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05 августа, 12:30

Город

К 70-летию Дня строителя телеканал Москва 24 проведет открытый концерт на Тверской

Фото: 123RF.com/9parusnikov

К 70-летию Дня строителя, 7 августа, в летней студии телеканала Москва 24 на Тверской пройдет открытый концерт.

Летняя студия создана совместно с комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы в рамках проекта "Лето в Москве". Мероприятие пройдет по адресу Тверская улица, 18к1, напротив выхода № 2 станции метро "Тверская", начало в 19:00.

Зрители смогут послушать выступление молодого певца и автора песен из Белоруссии Никиты Бысюка. Артист прошел путь от музыканта минских улиц до участника шоу "Голос", после которого взял псевдоним NEEKITV. Его голос называют голосом-хамелеоном: он исполняет композиции от бархатного фальцета до мощного рок-вокала.

NEEKITV выступал на одной сцене с Леонидом Агутиным, группой "Иванушки International", Антоном Беляевым (группа Therr Maitz), Александром Панайотовым, L'ONE и другими звездами российской сцены.

Ранее сообщалось, что жители и гости Москвы могут бесплатно посетить выставки, концерты, экскурсии и творческие занятия в августе. Например, 7 августа в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова на Новослободской улице состоится концерт "Избранные фортепианные дуэты и немного соло" с произведениями Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Георгия Свиридова и Фредерика Шопена.

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