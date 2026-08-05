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05 августа, 12:17

Мэр Москвы

Собянин: Россия всегда была на острие мировых событий и побеждала

Фото: sobyanin.ru

Россия всегда находилась на острие сложных мировых событий и неизменно выходила победителем. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

"Наша страна, у нее такая судьба, такая история, у нашей страны не было простого времени, простого периода. <...> Мы всегда выживали и всегда побеждали", – сказал Собянин.

Он также отметил, что и сейчас страна переживает непростой этап. По его словам, в обществе есть много страхов и ожиданий неизвестности, однако большинство граждан уверены в успехе.

"Много проблем, страхов, ожидания чего-то неизвестного. Наверное, мы будем переживать сложные времена сегодня, но я уверен, что большинство граждан нашей страны уверены в том, что мы победим", – подчеркнул Собянин, добавив, что эту уверенность надо обязательно сохранять.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сделает все для победы и добьется своих целей. Российские военные борются в зоне спецоперации за свою Родину, а все граждане страны их поддерживают, подчеркнул президент.

По словам Путина, Россия не начинала боевые действия на Украине – страна только отвечает на развязанный киевским режимом конфликт. Президент обратил внимание, что со стороны России агрессия отсутствует.

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