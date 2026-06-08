Ученый Гильденков назвал маловероятным нашествие саранчи в центральной России

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Нашествие саранчи в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в 2026 году маловероятно из-за минувшей холодной зимы, рассказал в беседе с РИА Новости завкафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

По его словам, массовое нашествие перелетной, азиатской саранчи провоцируют жаркие и засушливые годы с теплыми зимами. Но в 2025–2026 годах зима оказалась холодной и многие кладки яиц саранчи должны были погибнуть.

"А вот если бы зима была теплая и снег сошел быстро, то выплод личинок насекомого мог быть массовым", – подчеркнул ученый.

Насекомое, по его словам, – это стратег, который всегда ищет новое подходящее место. Дело в том, что, когда саранчи становится слишком много, она мигрирует в поисках новых местообитаний. Однако климат и экологические системы центральной части России азиатской саранче мало подходят.

Ранее эксперты предупреждали, что из-за снежной зимы привычных вредителей станет гораздо больше обычного. В частности, садоводам средней полосы может угрожать нашествие колорадского жука, клещей, тли, белокрылок и различных гусениц. Специалисты советовали начать борьбу с насекомыми вовремя, а также не пренебрегать народными методами, которые также могут быть эффективны в ряде случаев.

