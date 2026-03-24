Independent: в США пара заставила 14-летнюю девочку выносить двойню

В американском городе Оклахома-Сити пара заставила 14-летнюю девочку стать суррогатной матерью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Расследование случившегося началось в декабре 2025-го после сообщения службы защиты детей. Оказалось, что девочка, которую опекал 36-летний Натан Потье и его возлюбленная Эрика Палмер, забеременела двойней.

Предполагалось, что отцом детей является Потье. Чтобы проверить эту информацию, следователи получили ордер на сбор ДНК мужчины во время медосмотра девочки. Однако пара успела уехать из города.

Спустя время местонахождение пары было установлено. 17 марта 2026 года их задержали в городе Спаркс сотрудники оперативной группы Маршальской службы США по борьбе с особо опасными преступниками.

Позднее Палмер рассказала, что хотела забеременеть от возлюбленного, но не смогла из-за ранее проведенной операции. Теперь Потье обвиняют в сексуальном насилии над ребенком, а его партнершу – в содействии этому преступлению. Журналисты, в свою очередь, выяснили, что девочка сейчас находится в приемной семье.

