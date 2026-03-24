Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 18:02

Происшествия
Главная / Новости /

Independent: в США пара заставила 14-летнюю девочку выносить двойню

В США пара заставила 14-летнюю девочку стать суррогатной матерью

Фото: depositphotos/Shebeko

В американском городе Оклахома-Сити пара заставила 14-летнюю девочку стать суррогатной матерью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Расследование случившегося началось в декабре 2025-го после сообщения службы защиты детей. Оказалось, что девочка, которую опекал 36-летний Натан Потье и его возлюбленная Эрика Палмер, забеременела двойней.

Предполагалось, что отцом детей является Потье. Чтобы проверить эту информацию, следователи получили ордер на сбор ДНК мужчины во время медосмотра девочки. Однако пара успела уехать из города.

Спустя время местонахождение пары было установлено. 17 марта 2026 года их задержали в городе Спаркс сотрудники оперативной группы Маршальской службы США по борьбе с особо опасными преступниками.

Позднее Палмер рассказала, что хотела забеременеть от возлюбленного, но не смогла из-за ранее проведенной операции. Теперь Потье обвиняют в сексуальном насилии над ребенком, а его партнершу – в содействии этому преступлению. Журналисты, в свою очередь, выяснили, что девочка сейчас находится в приемной семье.

Ранее в Малайзии 32-летний продавец похитил двух девочек 6 и 8 лет, потому что мечтал о дочерях. По данным СМИ, дети пробыли с мужчиной весь день, а вечером он вернул их в то место, откуда забрал. Сотрудники полиции в тот же день арестовали мужчину.

Как пояснил сам задержанный, у него есть два сына, но он очень хочет дочерей. Поэтому мужчина решил исполнить свою мечту, похитив девочек. В результате он был признан виновным в похищении и приговорен судом к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 440 долларов.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика