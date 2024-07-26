В Малайзии мужчина похитил двух девочек, потому что хотел дочерей

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В Малайзии 32-летний продавец похитил двух девочек шести и восьми лет, потому что мечтал о дочерях. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на World of Buzz.

Девочки провели с ним весь день, а вечером похититель вернул их в то место, откуда забрал.

Сотрудники полиции в тот же день арестовали мужчину. Как пояснил сам задержанный, у него есть два сына, но он очень хочет дочерей. Поэтому мужчина решил исполнить свою мечту, похитив девочек.

В заявлении полиции при этом отмечается, что у мужчины нет никаких прошлых судимостей и это его первое правонарушение. В результате он был признан виновным в похищении и приговорен судом к двухлетнему тюремному сроку и штрафу в размере 440 долларов.

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