Полиция нашла похитившую ребенка женщину в Ярославле

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ярославской области"

Объявленные в розыск в Ярославле девочка и похитившая ее подруга ее матери найдены. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

32-летняя женщина похитила ребенка в ночь на 29 мая. Как рассказал РИА Новости представитель ведомства, у нее не было детей, в связи с чем она проводила время с дочерью своей подруги.

Женщину и ребенка нашли на улице. В момент задержания похитившая девочку находилась в состоянии алкогольного опьянения. Собеседник агентства сообщил, что из-за нетрезвого состояния допросить женщину не удается.

Жизни и здоровью ребенка в настоящий момент ничего не угрожает, заключил он.

До этого в Башкирии школьник спас сестру от пытавшегося ее похитить мужчины. На углу здания похититель резко схватил девочку за руку и попытался увести, однако брат школьницы вовремя вырвал ее из рук мужчины. Мотивы мужчины выяснялись.

