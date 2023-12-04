Пережившая похищение девочка из Калужской области в декабре вернется в школу

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Калужской области"

Пережившая похищение восьмилетняя девочка из Калужской области вернется в школу в течение декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования региона.

Не исключается, что это произойдет уже на этой неделе, в частности в четверг. Девочка и ее семья занимаются с психологами. После обсуждения с мамой было решено, что на домашнее обучение девочку переводить не будут.

Девочка из города Козельска Калужской области пропала днем 29 ноября. Вечером того же дня родители обратились в полицию. Оказалось, что матери школьницы пришло сообщение с требованием о выкупе.

Ребенка нашли 30 ноября на обочине дороги в Тульской области. Школьницу отправили в больницу для осмотра, а затем направили к следователям в Козельск.

Сама похищенная заявила, что предполагаемых преступников было трое. Однако, по предварительным данным, их было четверо. Калужский районный суд арестовал всех четверых подозреваемых.

