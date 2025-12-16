The Sun: британец изнасиловал девять женщин под предлогом "сенсорной терапии"

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Повар из британского Брайтона Фаттах Деррахи изнасиловал на местном пляже девять женщин, предлагая им "сенсорную терапию". Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Sun.

Следствие выяснило, что мужчина переодевался в спортивную одежду, приходил на пляж и находил одинокую женщину, занимавшуюся спортом. Затем он с ней знакомился, рассказывал о "хорошей энергетике" и предлагал провести "сенсорную терапию". После согласия женщины Деррахи насиловал ее.

По данным силовиков, злоумышленник совершал преступления в период с 2021 по 2025 год. Слушания по его делу проходили в Королевском суде Льюиса, мужчина признал свою вину по всем эпизодам.

"Я знаю, что эти сообщения вызвали обеспокоенность у общественности, и я хотела бы поблагодарить всех, кто предоставил информацию, которая помогла расследованию. Мы продолжим проводить упреждающие патрулирования в этом районе в рамках нашей постоянной работы по защите женщин и девочек в Брайтоне и Хоуве", – сказала детектив-инспектор Шэрон Форд на судебном заседании.

Вынесение приговора Деррахи запланировано на февраль 2026 года. До этого момента он будет содержаться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании осудят бывшего врача Натаниэля Спенсера за изнасилование пациентов. Как указали СМИ, от его действий пострадали 38 человек, в том числе ребенок младше 13 лет.

Мужчине предъявили обвинения в 15 инцидентах сексуального насилия, 17 случаях нападений с проникновением, попытке изнасилования и еще примерно 10 преступлениях против несовершеннолетних.