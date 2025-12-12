Форма поиска по сайту

WFSB: в США учительница музыки надругалась над подростком

Фото: 123RF.com/udo72

В США бывшая учительница музыки из штата Коннектикут Сиара Пикар надругалась над учеником, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на WFSB.

По данным издания, о случившемся пострадавший рассказал родителям, когда ему исполнилось 25 лет. После этого семья обратилась в полицию. Следствие установило, что Пикар начала совращать школьника, когда ему было 14 лет. Связь между ними продолжалась почти 3 года.

В августе женщину первый раз допросили. Сначала она отрицала обвинения, однако позже призналась, что была знакома с бывшим учеником, и их отношения со временем стали "слишком откровенными", говорится в материале. При этом Пикар утверждала, что вступила с молодым человеком в интимную связь только после его поступления в колледж.

В начале декабря бывшая учительница самостоятельно сдалась полиции. Ей предъявлены обвинения по пяти эпизодам сексуальных отношений с несовершеннолетним. Ее отпустили под залог, первое судебное заседание по делу запланировано на 16 декабря.

Ранее СМИ писали, что в США осудят врача Джеймса Мелади за домогательства к пациентке. Журналисты отметили, что медика арестовали в сентябре 2024 года после того, как полицейские получили видео, на котором Мелади в машине скорой помощи домогается до женщины в бессознательном состоянии. Позже против него выдвинули несколько обвинений.

