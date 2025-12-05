Форма поиска по сайту

05 декабря, 17:03

Происшествия
DTN: в Индии директора и педагогов школы арестовали после домогательств к ученице

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

В индийском штате Тамилнад возбудили уголовное дело в отношении директора и педагогов школы после того, как один из них домогался до ученицы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на DT Next.

По данным СМИ, несовершеннолетняя после домогательств со стороны одного из педагогов обратилась к другому учителю за помощью и рассказала ему о случившемся. Однако, вместо того чтобы сообщить о произошедшем в полицию, он начал угрожать девочке, чтобы она ничего не говорила родителям.

Ученица все же рассказала обо всем семье. Родители пострадавшей пришли в школу и подали на директора жалобу, но он посчитал инцидент недостаточно серьезным, чтобы принять меры.

Семья девочки обратилась в полицию. Директора и педагогов, причастных к произошедшему, взяли под стражу.

Ранее жителя Москвы арестовали за растление несовершеннолетней. По данным следствия, в период с августа по сентябрь 2025 года мужчина проживал в квартире дома на улице Бестужевых. Там он регулярно растлевал дочь своей сожительницы.

Мужчине предъявили обвинения по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

