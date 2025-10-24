Домогавшийся до девочки водитель автобуса арестован в Красногорске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В подмосковном Красногорске арестовали водителя маршрутного такси по делу о домогательстве к ребенку. Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по региону.

Мужчину обвиняют по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Водитель был задержан при попытке покинуть территорию России.

Также следователи изъяли видео с камер наружного наблюдения, допросили очевидцев и потерпевшую 9-летнюю девочку. Сбор доказательств продолжается.

Ранее в Сети распространили видеокадры, на которых водитель рейсового автобуса попытался залезть под куртку школьницы. Полиция начала проверку по факту происшествия. В МВД при этом отметили, что заявлений от потерпевших не поступало.

Позже правоохранители выяснили, что преступление было совершено 20 октября. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что это гражданин одной из стран Центральной Азии.

В подмосковном Минтрансе, в свою очередь, заявили, что провели внутреннюю проверку и уволили водителя маршрутки, а также передали все имеющиеся материалы в полицию.

Как выяснили СМИ, водитель не один раз приставал к несовершеннолетним. До этого инцидента он также домогался до одной из школьниц.

Ранее стало известно, что во Франции отправили в тюрьму на 20 лет врача-педофила. Он совершил преступления сексуального характера против 299 пациентов.

