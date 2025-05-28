BFMTV: во Франции врач-педофил получил 20 лет тюрьмы за растление почти 300 пациентов

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Французский врач Жоэль Ле Скуарнек, совершивший преступления сексуального характера против 299 пациентов, получил 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, Ле Скуарнек обязан отбыть две трети срока в качестве минимума за изнасилования и сексуальные домогательства. Большинство его жертв были детьми младше 15 лет.

Согласно французскому законодательству, данный срок является максимальным за изнасилование с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, в отношении Ле Скуарнека продолжаются еще два разбирательства. В рамках первого следствие выясняет точное число пострадавших, а второе же ставит целью понять, было ли знакомым врача известно о его действиях.

Сам Ле Скуарнек признал вину по всем выдвинутым против него обвинениям и заявил, что осознал вред, который он причинил пострадавшим и их близким. Обвинения включали в себя 111 эпизодов изнасилования и 188 эпизодов сексуальных домогательств.

При этом врач уже отбывает 15-летний тюремный срок по другому делу о растлении несовершеннолетних, приговорен по которому он был в 2020 году.

Ранее суд в Париже признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах и приговорил его к 18 месяцам условного срока. В суде были рассмотрены жалобы 54-летней художницы-декоратора и 34-летней ассистентки режиссера. По их словам, актер позволял себе непристойные шутки и "распускал руки".

Депардье был заключен под стражу в 2024 году. Во время заседания он не признал обвинения. Актер будет подавать апелляцию на решение суда.