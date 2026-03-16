Новости

Новости

16 марта, 09:40

Мэр Москвы

Собянин: начался прием заявок на участие в чемпионате "Абилимпикс-2026"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Начался прием заявок на участие в столичном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс-2026". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, данный проект является крупнейшей площадкой для старта и развития москвичей с особенностями здоровья. Участники могут показать свои навыки и получить предложения о стажировке или работе от ведущих работодателей. В прошлом году благодаря чемпионату трудоустроились почти 700 человек с инвалидностью.

В 2026-м соревнования будут проходить по 65 направлениям, 12 из них – новые компетенции, которые востребованы у компаний.

В частности, для промышленного сектора включили компетенции "Метрология" и "Кузовной ремонт", а по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия разработана компетенция "Техник-протезист". Кроме того, в проект добавили такие профессии, как специалист по социальной реабилитации, художник-оформитель и гид-экскурсовод.

Градоначальник отметил, что с проектом сотрудничают более 200 московских компаний. Они помогают с разработкой конкурсных заданий и оценивают их выполнение. Сильнейшие участники московского этапа представят город на национальном чемпионате "Абилимпикс".

"Заявки на конкурс принимаются до 12 апреля от москвичей, которым исполнилось 14 лет", – добавил Собянин.

В 2025 году московская сборная стала лучшей на национальном чемпионате "Абилимпикс". Столичная команда подтвердила звание сильнейшей в России по сумме завоеванных наград. В общей сложности москвичи выиграли 101 медаль.

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2026"

