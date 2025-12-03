Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 09:42

Мэр Москвы

Собянин рассказал о социальной интеграции людей с инвалидностью в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку на всех этапах жизни. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MAX.

Мэр заявил о необходимости создания доступной среды и обеспечения полноценной интеграции таких граждан во все сферы жизни. В Москве на сегодняшний день проживают более 950 тысяч людей с инвалидностью. Примерно 60 тысяч из них – дети.

Он отметил, что сейчас в столице работают 8 реабилитационно-образовательных центров, где обучаются свыше 2 тысяч школьников с особенностями здоровья. Все классы имеют специальную мебель и технику, при создании индивидуальных программ обучения учитываются особенности каждого ученика.

Каждый год более 200 тысяч москвичей получают реабилитационные услуги по индивидуальным программам. Для них открыты спортивные и творческие центры, специально оборудованные мастерские.

По словам Собянина, город также помогает людям с особенностями здоровья осваивать новые профессии, повышать квалификацию, трудоустраиваться. Благодаря специальным программам они могут легче адаптироваться на рынке труда.

Например, учебный центр "Профессионал" развивает движение "Абилимпикс". 659 человек, которые участвовали в чемпионатах профмастерства в 2024 году, успешно нашли работу.

Ранее Собянин указывал, что всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений Москвы.

По словам мэра, город продолжит оказывать помощь в устройстве детей военнослужащих в образовательные учреждения и выполнять выплаты ежемесячного пособия участникам СВО на ребенка без учета имущественного положения семьи.

Собянин: люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика