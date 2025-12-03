Собянин рассказал о социальной интеграции людей с инвалидностью в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку на всех этапах жизни. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MAX.

Мэр заявил о необходимости создания доступной среды и обеспечения полноценной интеграции таких граждан во все сферы жизни. В Москве на сегодняшний день проживают более 950 тысяч людей с инвалидностью. Примерно 60 тысяч из них – дети.

Он отметил, что сейчас в столице работают 8 реабилитационно-образовательных центров, где обучаются свыше 2 тысяч школьников с особенностями здоровья. Все классы имеют специальную мебель и технику, при создании индивидуальных программ обучения учитываются особенности каждого ученика.

Каждый год более 200 тысяч москвичей получают реабилитационные услуги по индивидуальным программам. Для них открыты спортивные и творческие центры, специально оборудованные мастерские.

По словам Собянина, город также помогает людям с особенностями здоровья осваивать новые профессии, повышать квалификацию, трудоустраиваться. Благодаря специальным программам они могут легче адаптироваться на рынке труда.

Например, учебный центр "Профессионал" развивает движение "Абилимпикс". 659 человек, которые участвовали в чемпионатах профмастерства в 2024 году, успешно нашли работу.

Ранее Собянин указывал, что всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений Москвы.

По словам мэра, город продолжит оказывать помощь в устройстве детей военнослужащих в образовательные учреждения и выполнять выплаты ежемесячного пособия участникам СВО на ребенка без учета имущественного положения семьи.

