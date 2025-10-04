Собянин: завершился финал столичного чемпионата "Абилимпикс-2025"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице завершился финал Московского чемпионата "Абилимпикс-2025", сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, лучшим стал 151 москвич. Они представят столицу на национальном конкурсе. Среди победителей:

Олег Коваленко – компетенция "Столярное дело";

Святослав Бабин – компетенция "Лазерные технологии";

Анастасия Подшивалова – компетенция "Инженерный дизайн CAD";

Сергей Кротов – компетенция "Оператор беспилотного летательного аппарата";

Олег Артемьев – компетенция "Сетевое и системное администрирование".

Градоначальник поздравил горожан с высокими результатами, пожелал профессионального роста и победы на всероссийских соревнованиях.

Чемпионат по профмастерству "Абилимпикс" более 10 лет дает возможность юным и опытным специалистам с особенностями здоровья получить новые навыки и трудоустроиться в ведущие компании Москвы. Например, в прошлом году более 650 человек нашли работу во время соревнований или сразу после их завершения.

В 2025-м в финале московского конкурса приняли участие свыше 900 человек, в том числе 5 ветеранов СВО. Соревнования проходили по 65 компетенциям.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдет с 30 октября по 2 ноября в Москве. Основной площадкой станет выставочный центр "Тимирязев Центр". В соревнованиях будут участвовать около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран.