Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 10:55

Мэр Москвы

Собянин: завершился финал столичного чемпионата "Абилимпикс-2025"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице завершился финал Московского чемпионата "Абилимпикс-2025", сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, лучшим стал 151 москвич. Они представят столицу на национальном конкурсе. Среди победителей:

  • Олег Коваленко – компетенция "Столярное дело";
  • Святослав Бабин – компетенция "Лазерные технологии";
  • Анастасия Подшивалова – компетенция "Инженерный дизайн CAD";
  • Сергей Кротов – компетенция "Оператор беспилотного летательного аппарата";
  • Олег Артемьев – компетенция "Сетевое и системное администрирование".

Градоначальник поздравил горожан с высокими результатами, пожелал профессионального роста и победы на всероссийских соревнованиях.

Чемпионат по профмастерству "Абилимпикс" более 10 лет дает возможность юным и опытным специалистам с особенностями здоровья получить новые навыки и трудоустроиться в ведущие компании Москвы. Например, в прошлом году более 650 человек нашли работу во время соревнований или сразу после их завершения.

В 2025-м в финале московского конкурса приняли участие свыше 900 человек, в том числе 5 ветеранов СВО. Соревнования проходили по 65 компетенциям.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдет с 30 октября по 2 ноября в Москве. Основной площадкой станет выставочный центр "Тимирязев Центр". В соревнованиях будут участвовать около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран.

Более 600 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Читайте также


мэр Москвыобществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика