Собянин: завершился финал столичного чемпионата "Абилимпикс-2025"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В столице завершился финал Московского чемпионата "Абилимпикс-2025", сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
По словам мэра, лучшим стал 151 москвич. Они представят столицу на национальном конкурсе. Среди победителей:
- Олег Коваленко – компетенция "Столярное дело";
- Святослав Бабин – компетенция "Лазерные технологии";
- Анастасия Подшивалова – компетенция "Инженерный дизайн CAD";
- Сергей Кротов – компетенция "Оператор беспилотного летательного аппарата";
- Олег Артемьев – компетенция "Сетевое и системное администрирование".
Градоначальник поздравил горожан с высокими результатами, пожелал профессионального роста и победы на всероссийских соревнованиях.
Чемпионат по профмастерству "Абилимпикс" более 10 лет дает возможность юным и опытным специалистам с особенностями здоровья получить новые навыки и трудоустроиться в ведущие компании Москвы. Например, в прошлом году более 650 человек нашли работу во время соревнований или сразу после их завершения.
В 2025-м в финале московского конкурса приняли участие свыше 900 человек, в том числе 5 ветеранов СВО. Соревнования проходили по 65 компетенциям.
Национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдет с 30 октября по 2 ноября в Москве. Основной площадкой станет выставочный центр "Тимирязев Центр". В соревнованиях будут участвовать около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран.
