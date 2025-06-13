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13 июня, 10:26

Мэр Москвы

Собянин: Москва примет национальный чемпионат "Абилимпикс-2025"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва примет национальный чемпионат "Абилимпикс-2025", который пройдет с 30 октября по 2 ноября. Основной площадкой впервые станет выставочный комплекс "Тимирязев Центр", написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

В соревнованиях примут участие около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран. Московский городской отборочный этап прошел в мае, напомнил мэр.

Всего на национальном чемпионате 50 компетенций в различных сферах: от промышленности до декоративно прикладного искусства.

Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет в 11-й раз. Благодаря "Абилимпиксу" граждане могут показать свои таланты ведущим работодателям страны и построить карьеру, отметил градоначальник.

Ранее в финал московского чемпионата "Абилимпикс-2025" вышли 912 участников. Отборочный этап проходил на 14 городских площадках, заявки на него подали свыше 1,6 тысячи человек. Конкурсанты соревновались по 65 профессиям, а их навыки оценили более 300 работодателей и экспертов.

Более 600 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

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