Путин отметил вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды для инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин отметил особый вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в телеграмме, посвященной Национальному чемпионату "Абилимпикс" и размещенной на сайте Кремля.

По словам российского президента, за прошедшее десятилетие движение завоевало признание в стране и авторитет у экспертов и работодателей. Участие в востребованных проектах помогло гражданам начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции.

Путин выразил уверенность, что на региональных и отборочных этапах участники чемпионата показали высокую квалификацию и мастерство. В преддверии заключительных стартов глава государства выразил поддержку участникам и пожелал им победного настроя.

Ранее сообщалось, что победителем десятого Московского чемпионата "Абилимпикс" стал 161 человек. Участие принимали школьники от 14 лет, а также студенты и взрослые специалисты. Всего число участников достигло 930 человек.

В качестве партнеров чемпионата выступили свыше 200 ведущих работодателей Москвы, которые пригласили самых талантливых граждан на стажировки и работу.