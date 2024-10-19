Собянин: победителем 10-го Московского чемпионата "Абилимпикс" стал 161 человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Победителем десятого Московского чемпионата "Абилимпикс" стал 161 человек, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках этого конкурса люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья соревнуются в профессиональном мастерстве. Участие в "Абилимпиксе" принимали школьники от 14 лет, а также студенты и взрослые специалисты. В общей сложности число участников достигло 930 человек.

Они демонстрировали свои возможности в 62 профессиональных компетенциях. В их числе в программу соревнований 2024 года были включены 10 новых компетенций, востребованных у работодателей. К ним относились "Архитектор будущего – нейросетевое искусство", "Машинное обучение и большие данные" и "Разработка мобильных приложений".

В качестве партнеров чемпионата выступили более 200 ведущих работодателей столицы. Они пригласили самых талантливых участников чемпионата на стажировки и работу.

Победители столичных соревнований также будут представлять Москву на Национальном чемпионате "Абилимпикс". В нем примут участие победители отборочных этапов из всех регионов России.

Планируется, что национальный этап чемпионата пройдет в Москве с 26 по 29 октября. Соревнование состоится в Гостином Дворе и на дополнительных площадках. В программе 50 компетенций – от ИТ-технологий и промышленности до сферы общественного питания и услуг.