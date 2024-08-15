Сергей Собянин: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, уже 10 лет состязание помогает людям с особенностями здоровья показать профессиональные навыки, познакомиться с ведущими работодателями и начать трудовую карьеру.



В финале чемпионата участие примут более тысячи человек, которые победят в отборочных этапах во всех регионах России и ряда стран. Москву на конкурсе представит сильнейшая команда профессионалов – лучшие участники Московского чемпионата.

Соревнование состоится в Гостином Дворе и на дополнительных площадках. В программе 50 компетенций – от ИТ-технологий и промышленности до сферы общественного питания и услуг.

В июне мэр сообщил, что в финал Х, юбилейного Московского чемпионата "Абилимпикс-2024" вышли 930 москвичей. До этого Собянин рассказал об участниках отборочного этапа чемпионата. Так, Матвей Зуев несколько лет участвовал в "Абилимпикс" и пробовал себя в различных IT-компетенциях. В свою очередь, Алексей и Анастасия Рабинович познакомились на соревнованиях. Муж работает столяром, а жена – ландшафтным дизайнером.

