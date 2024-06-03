Собянин объявил о завершении отборочного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В финал Х, юбилейного Московского чемпионата "Абилимпикс-2024" вышли 930 москвичей. Об этом пишет Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, десять лет подряд чемпионат помогает людям с особенностями здоровья получить ценный профессиональный опыт, а многим – начать карьеру. За все время в соревнованиях приняли участие около восьми тысяч горожан.

Собянин уточнил, что в 2024 году в программе чемпионата было 62 компетенции: от информационных технологий и промышленности до сферы питания и творческих профессий. По словам мэра, финал "Абилимпикс-2024" состоится осенью. Лидеры отборочного этапа поборются за право представлять Москву на Национальном конкурсе.

Ранее Собянин рассказал об участниках отборочного этапа чемпионата. Так, Матвей Зуев несколько лет участвовал в "Абилимпикс-2024" и пробовал себя в различных IT-компетенциях. В свою очередь, Алексей и Анастасия Рабинович познакомились на соревнованиях. Муж работает столяром, а жена – ландшафтным дизайнером.