Московскую неделю предпринимательства посетили около 240 тысяч человек – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московскую неделю предпринимательства в этом году посетили около 240 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, открывала программу "Московская неделя интерьера и дизайна", где продукцию представили свыше 985 компаний. Основным событием, как утверждает мэр, стал Московский предпринимательский форум, который объединил более 3 тысяч представителей бизнеса, экспертов и гостей.

При этом трансляцию самого мероприятия посмотрели 825 тысяч человек, уточнил градоначальник. Для женщин, которые хотели совместить материнство и открытие собственного дела, прошел форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес". Он собрал порядка 500 участниц, добавил Собянин.

Также более 2,2 тысячи представителей крупных столичных компаний посетили экскурсии, мастер-классы и интерактивы в рамках городской акции "День без турникетов", а завершилась программа 26 мая в День российского предпринимательства.

"Поздравляю московский бизнес с праздником и благодарю за вклад в развитие и облик нашего города", – подытожил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что Московскую неделю интерьера и дизайна в этом году посетили рекордные 230 тысяч человек. Свою продукцию представили 985 компаний, в том числе более 40 международных.

Посетители выставки могли приобрести мебель и предметы интерьера на стендах компаний и в шоуруме проекта "Сделано в Москве". Также им предоставили возможность проверить материалы на прочность в краш-тест зоне, поучаствовать в мастер-классах и розыгрыше сертификатов на ремонт.

