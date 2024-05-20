Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московскую неделю интерьера и дизайна в этом году посетили рекордные 230 тысяч человек. Свою продукцию представили 985 компаний, в том числе более 40 международных, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Посетители выставки могли приобрести мебель и предметы интерьера на стендах компаний и в шоуруме проекта "Сделано в Москве". Также им предоставили возможность проверить материалы на прочность в краш-тест зоне, поучаствовать в мастер-классах и розыгрыше сертификатов на ремонт.



Кроме того, гостями выставки стали иностранные делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии и Турции.

"Это позволило российским производителям открыть для себя новые каналы экспорта", – отметил мэр столицы.

В рамках Московской недели интерьера и дизайна были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 миллиарда рублей.

Ранее первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов". Покупатели могут посетить его с 10:00 до 19:00 по адресу Раменский бульвар, дом 1, первый этаж.

До конца 2024 года в городе планируется открыть еще несколько фирменных площадок. Локальные компании смогут повысить узнаваемость и расширить круг покупателей при помощи размещения товаров в постоянных магазинах проекта.

