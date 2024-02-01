Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Покупателей ждут с 10:00 до 19:00 по адресу Раменский бульвар, дом 1, первый этаж, справа от центрального входа. Витрины с товарами локальных брендов разместились на площади 90 квадратных метров.

По словам Сергуниной, более 20 столичных предпринимателей представили свою продукцию во флагманском магазине. Приобрести в нем можно декор для дома, одежду, игрушки и сувениры, аксессуары – всего около 100 категорий товаров. Ассортимент будут обновлять каждый сезон.

В частности, на полках площадки разместились селективные ароматы для дома, офиса и автомобиля от московского предпринимателя Натальи Мухиной. Женщина присоединилась к программе в 2022 году. Мухина уже приняла участие в ряде городских проектов, например в Московской неделе красоты и Московской неделе интерьера и дизайна.

Кроме того, любители моды смогут выбрать аксессуары и футболки с авторскими иллюстрациями от Семена Попова. Также в магазине представлены деревянные игрушки с росписью, которые создает команда основательницы собственного бренда Анастасии Мешковой.

До конца 2024 года в городе планируется открыть еще несколько фирменных площадок. Локальные компании смогут повысить узнаваемость и расширить круг покупателей при помощи размещения товаров в постоянных магазинах проекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 5 тысяч столичных бизнесменов стали участниками проекта "Сделано в Москве", который предлагает московским брендам разные инструменты продвижения.

До этого Сергунина отмечала, что московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. Они представляли услуги и товары под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах.

12 тыс товаров представлено на маркетплейсе "Сделано в Москве"