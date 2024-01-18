Собянин: проект "Сделано в Москве" помогает жителям узнать о городских товарах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 5 тысяч столичных бизнесменов стали участниками проекта "Сделано в Москве", который предлагает московским брендам разные инструменты продвижения. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.



"Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тысяч товаров размещены на онлайн-витрине сделановмоскве.рф", – отметил мэр.

Собянин добавил, что бизнесмены представляют локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах. В частности, продукция была показана на Московском урбанистическом форуме и Московской неделе красоты.

По словам мэра, с помощью проекта предприниматели Москвы продали более 60 тысяч товаров и заработали дополнительно свыше 110 миллионов рублей.

Ранее Собянин рассказал, что более 2,7 тысячи бизнесменов воспользовались гарантийной поддержкой столицы на общую сумму более 65 миллиардов рублей в 2023 году. Он напомнил, что предпринимательство требует больших финансовых вложений, особенно на этапе запуска. Чтобы получить кредит, нужно залоговое обеспечение, но предоставить его могут не все представители бизнеса, указал мэр.

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