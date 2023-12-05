Столичные компании приняли участие в 100 международных выставках

Фото: пресс-служба ДПиИР

Московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что за семь лет 1,8 тысячи столичных компаний поучаствовали в международных деловых событиях. Они представляли услуги и товары под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах.

"Итогом стали новые соглашения о партнерстве и экспортные сделки", – поделилась заммэра.

Отмечается, что юбилейной стала поездка на индийский киномаркет Film Bazaar. К ней присоединились 15 кинопроизводителей и анимационных студий.

В 2022 году компании из Москвы заключили контракты на показы мультфильмов в Индии, Узбекистане, иных странах. В рамках сотой выставки столичная делегация провела около 100 деловых встреч. Так, с индийским партнером было подписано соглашение о совместном производстве художественного фильма.

В этом году столичный стенд также был представлен в 14 государствах: в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Турции, впервые в Марокко и Иране.

Выставки были рассчитаны на предпринимателей из таких сфер, как информационные технологии, мода, декор, а также на производителей оборудования, стройматериалов, продуктов питания, косметики, медицинских изделий, поставщиков мебели и детских товаров.

Добавляется, что в настоящее время составляется план зарубежных мероприятий на 2024 год. В его формировании принимали участие предприниматели города.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столица помогает предпринимателям искать партнеров на новых рынках. Так, для предприятий организуются выставки, бизнес-выезды, поддерживается онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы и другое.

До этого предприниматели из Москвы поучаствовали в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимине. Во время нее они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами.

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