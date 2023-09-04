Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Предприниматели из Москвы поучаствовали в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимине. Во время нее они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Участниками мероприятия стали 17 московских производителей, уточнила заммэра Наталья Сергунина. На столичном стенде Made in Moscow были представлены поставщики мясной продукции, кондитерских и макаронных изделий, напитков и экологичной упаковки. До этого предприниматели знакомили потребителей из этого государства со своей продукцией в прошлом году на выставке Vietnam Foodexpo.

Отмечается, что Московский экспортный центр (МЭЦ) взял на себя затраты на аренду, застройку площадки для переговоров, организацию встреч, доставку экспонатов. Центр реализует проекты для роста объемов поставок в дружественные страны, в том числе в Азии. Вьетнам является одним из ключевых направлений для экспорта столичных товаров пищевой промышленности.

Также МЭЦ помогает с размещением товаров из Москвы на популярных в юго-восточной Азии онлайн-площадках. Теперь в Китае, Вьетнаме и других странах региона можно заказать снеки, сладости и лимонады от городских производителей.

В сообщении подчеркнули, что на базе центра есть много инструментов для поддержки экспортеров. Предприниматели могут поучаствовать в выставках, бизнес-миссиях, пройти обучение, разместить товары на международных маркетплейсах и в супермаркетах, обратиться к амбассадорам города за рубежом.

Ранее сообщалось, что московская компания "Шишкин Лес", специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, вдвое увеличила объем выпуска зернового кофе за 2023 год. Зеленый кофе импортируется из Африки и Латинской Америки, остальные этапы производства успешно импортозамещены.

До этого МЭЦ расширил программу продвижения городских товаров на маркетплейсах дружественных стран. Благодаря этому предприниматели смогут представить продукцию в Турции и Южной Африке.

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