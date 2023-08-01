Столичные производители представят продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский экспортный центр расширил программу продвижения городских товаров на маркетплейсах дружественных стран, благодаря чему предприниматели смогут представить продукцию в Турции и Южной Африке. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, в Турции онлайн-площадкой окажется Trendyol, где востребованными товарами являются электроника, текстиль, еда и напитки. В Южной Африке предприниматели покажут свою продукцию в takealot.com. На данном сайте на продажу размещены потребительские товары.

Также на китайском сайте WeChat покупатели снова увидят московские продукты питания. В прошлом году там можно было приобрести столичные лимонады, сладости, каши и снеки.

"До конца года поддержку при выходе на эти площадки получат 100 компаний. Город профинансирует создание, оформление и продвижение карточек товаров, а также доставку пробной партии. Параллельно продолжается прием заявок по другим направлениям, включая Индию, Иран и Латинскую Америку", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные производители продуктов питания расширили географию своих поставок за счет Арабских Эмиратов, Турции, Китая и стран ближнего зарубежья. По его словам, сегодня в столице насчитывается порядка 5 тысяч пищевых компаний. Чаще всего они поставляют на экспорт напитки, кондитерские изделия и продукты для здорового питания.

Собянин рассказал, как московские компании выходят на экспорт при поддержке города