В центре Москвы открылось первое офлайн-пространство клуба Business Update

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве открылось офлайн-пространство молодежного клуба Business Update, участники которого смогут встречаться и обсуждать свои бизнес-проекты. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадка находится недалеко от станции метро "Маяковская", по адресу переулок Красина, дом 16, строение 2.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, клуб открыт для всех желающих, количество его участников стремительно растет. Так, на сегодня их число превысило 151 тысячу человек.

"Они активно взаимодействуют друг с другом и объединяются для совместных проектов. Стало понятно, что предпринимателям просто необходимо физическое место для встреч. Поэтому решили открыть собственную площадку", – добавил Фурсин.

Концепция пространства состоит в создании нескольких помещений с разной атмосферой. Подобную работу уже оценили участники клуба, которые смогли посетить различные тренинги, мастер-классы, бизнес-игры и прочее.

Предполагается, что на новой площадке будет собираться основной актив Business Update – выпускники проекта "Бизнес-уик-энд" – и молодые люди, чаще других принимающие участие в мероприятиях клуба.

Для того, чтобы стать одним из них, нужно зарегистрироваться на портале Business Update, пройти там обучающий курс, сформировать бизнес-идею и план ее развития, а также посещать очные мероприятия клуба, которые проходят в разных форматах на городских площадках.

Ранее сообщалось, что на севере столицы, в районе Аэропорт, планируют возвести многофункциональный офисный центр. Параметры будущего офиса утвердили в сентябре прошлого года. Его площадь составит 80 тысяч квадратных метров.

До этого стало известно, что в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума пройдет неделя экономики с 21 по 25 августа.

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