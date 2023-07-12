Многофункциональный офисный центр построят в столичном районе Аэропорт

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Многофункциональный офисный центр планируют возвести на севере столицы в районе Аэропорт. Информация появилась на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Здание построят по адресу Ленинградский проспект, владение 36, корпус 3, площадь участка – 0,7 гектара, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Она добавила, что сейчас там находится четырехэтажное здание бизнес-центра площадью более 6,6 тысячи квадратных метров, его сохранят.

По информации Пятовой, параметры будущего офиса утвердили в сентябре прошлого года. Его площадь составит 80 тысяч квадратных метров, учитывая уже существующие здания бизнес-центра. Максимальная высота постройки – 150 метров.

Отмечается, что в центре сделают офисы, медицинское учреждение, банки, магазины, организации коммунального и бытового обслуживания, спортивные учреждения, паркинг, автосервис, предприятия общественного питания. Правообладателем является ООО "Проект-Раменки".

"На данном этапе многофункциональный офисный центр получает дополнительную функцию за счет добавления вида разрешенного использования "культурное развитие". Это позволит создать в рамках проекта культурно-досуговую инфраструктуру для жителей города", – заключила Пятова.

Ранее сообщалось, что 18-этажный бизнес-центр Geolog 2 построят на улице Обручева на юго-западе Москвы. Его общая площадь составит 27,1 тысячи квадратных метров, высота – порядка 75 метров.

До этого стало известно, что в разных районах Москвы в ближайшие годы построят 19 бизнес-центров. Благодаря им в городе появятся 47,6 тысячи новых рабочих мест. В частности, в ЗАО возведут сразу пять объектов.

"Жизнь в большом городе": московские офисы