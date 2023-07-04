18-этажный бизнес-центр построят у станции метро "Воронцовская"

Фото: stroi.mos.ru

18-этажный бизнес-центр Geolog 2 построят на улице Обручева на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Общая площадь БЦ <...> составит 27,1 тысячи квадратных метров, высота – порядка 75 метров. Отличительной особенностью здания станет эксплуатируемая кровля с террасой для отдыха и общения сотрудников", – рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что вблизи будущего БЦ расположена станция "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро. Кроме того, напротив той же компанией – HUTTON – возводится бизнес-центр Geolog.

Новое офисное здание будет рассчитано на 80 офисов. В нем также предусмотрят четыре подземных этажа, на которых разместится в том числе парковка на 162 автомобиля. Помимо помещения для работы, в здании предусмотрят фитнес-центр, ресторан и магазин.

Внешней особенностью Geolog 2 станет фасад из смещенных относительно друг друга верхнего и нижнего объемов. На эксплуатируемой кровле предусмотрят декоративные ограждения для повышения безопасности.

Ранее сообщалось, что в разных районах Москвы в ближайшие годы построят 19 бизнес-центров. Благодаря им в городе появятся 47,6 тысячи новых рабочих мест. Только в ЗАО возведут сразу пять объектов.

