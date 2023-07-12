Цифровой профиль предпринимателя пополнится данными МВД РФ и ФНС

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В Минэкономразвития предложили расширить состав сведений, которые используются для наполнения цифрового профиля предпринимателя. В частности, туда добавят данные из баз МВД, ФНС, Минцифры, казначейства и прочих ведомств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Механизм цифрового профиля необходим для адресного подбора и предложения различных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Таким образом, он позволяет упростить получение льгот.

Инициатива Минэкономразвития свидетельствует о продолжении процесса цифровизации и подключении большего количества МСП к современным формам взаимодействия бизнеса и государства, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г. В. Плеханова Анатолий Колесников.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что запуск цифрового профиля позволил более 6 тысячам предпринимателей, которые им пользуются, получать обновление данных о своем бизнесе на регулярной основе.

В пресс-службе ФНС сообщили, что чем больше информации будет в цифровом профиле, тем быстрее и проще предприниматель сможет получать меры поддержки.

Вместе с тем эксперты допускают угрозу в виде потенциальной утечки чувствительной для бизнеса информации. Однако государство прикладывает значительные усилия по сохранению данных и их защите от всевозможных злоумышленников, отмечают специалисты.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала этого года на московском портале поставщиков зарегистрировались 17,2 тысячи новых пользователей из разных регионов России. Число предпринимателей, которые работают с порталом, достигло 310 тысяч.

Сергей Собянин сообщал, что столичные власти расширили возможности гарантийной поддержки бизнеса, включив в перечень субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в важных городских отраслях.

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