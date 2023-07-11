Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022 году

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В прошлом году долги компаний перед бюджетом РФ выросли на 545 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом, достигнув 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022 год.

Уточняется, что в основном задолженность повышалась по НДС в связи с задержкой уплаты налога отдельными организациями.

В Минфине отметили, что увеличение совокупной задолженности по доходам в прошлом году не превышает темпа роста поступлений.

По словам экспертов, в большинстве случаев возникновение задолженности говорит о проблемах в той или иной компании, которые нужно решать на месте. Глава Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что из-за высокой экономической и геополитической неопределенности сложно прогнозировать, вырастут или снизятся долги бизнеса перед бюджетом в текущем году.

Как заявили в Счетной палате, вероятность возникновения задолженности по налогам существует всегда. Основные причины ее образования – несвоевременное перечисление платежей и доначисления по результатам контрольных мероприятий.

В ведомстве добавили, что в условиях перехода с 1 января на единый налоговый счет, а также из-за нового порядка зачисления платежей, Счетная палата не может точно оценить ситуацию с изменением общего объема налоговой задолженности.

Ранее торгово-промышленная палата предложила освободить резидентов особых экономических зон от налога на сверхприбыль.

Речь идет только о тех компаниях, которые осуществляли капитальные вложения в 2018 и 2019 году и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.

До этого сообщалось, что в России продлили срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях о налогах, до 31 декабря. Такое решение принял кабмин РФ.

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