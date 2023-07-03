В Госдуму внесут законопроект об увеличении вдвое максимального дохода самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина

Депутаты фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых в России до 4,8 миллиона рублей в год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

В документе отмечается, что специальный налоговый режим применяется в отношении лиц, доход которых при самозанятости составляет до 2,4 миллиона рублей в год. Однако, по мнению депутатов, планка не менялась с 2019 года, а за это время цены на товары и услуги вырос, что привело к повышению доходов лиц.

Сокрытием доходов, по мнению парламентариев, самозанятые занимаются именно для того, чтобы сохранить за собой право на специальный налоговый режим. Повышение планки позволит снизить число теневых сделок, увеличить число самозанятых в России и увеличить налоговые доходы в бюджет страны, считают в ЛДПР.

"Вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, который увеличивает ту самую планку до 4,8 миллиона рублей", – написал Нилов.

Ранее Совфед предложил правительству РФ проработать вопрос об отдельной системе налогообложения доходов блогеров. Сообщалось, что для введения подобной практики потребуется подготовить изменения в Налоговый кодекс РФ.



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