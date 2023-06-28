Госдума приняла в I чтении законопроект о введении налога на сверхприбыль компаний

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Думские депутаты утвердили в первом чтении инициативу о налоге на сверхприбыль крупных компаний, следует из документов в электронной базе ГД.

Для увеличения доходов федерального бюджета проект предусматривает однократную уплату такого налога крупными предприятиями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Такой налог не будут платить компании, которые были созданы после 2020-го, а также малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога.

Кроме того, налогом не будут облагаться в том числе компании нефтегазовой сферы и по добыче угля. Для подобных предприятий уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем 2018–2019 годов. Налог вырастет не позднее 28 января 2024 года, средства по нему будут исчисляться лично налогоплательщиками. Сумму можно сократить в два раза до эффективной ставки 5% при условии, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Инициатива предлагает создать такое решение с помощью налогового вычета.

Законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний российское правительство внесло в нижнюю палату парламента 13 июня. Вместе с этим кабмин внес на рассмотрение Госдумы инициативу, которая закрепляет понятие разовых налогов.

Правительство РФ одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний