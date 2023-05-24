В Совфеде предложили кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

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Сенаторы предложили правительству РФ рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физлиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление Совета Федерации, которое планируется принять на заседании в среду, 24 мая.

По словам зампреда комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрея Епишина, не исключено, что для создания подобного механизма налогообложения необходимо будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

Он объяснил, что эта инициатива обсуждалась только на экспертном уровне в Совете Федерации и что конкретных поручений в профильном комитете пока нет.

Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин, в свою очередь, рассказал, что планирует во время заседания Совфеда обратиться к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову по вопросу о налогообложении доходов блогеров.

Кроме того, согласно постановлению Совфеда, сенаторы рекомендуют ФНС привлекать к ответственности физлиц, которые получают доходы от деятельности в интернете и уклоняются от уплаты налогов.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что следователи могут провести новые проверки в отношении блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы.

Одним из самых нашумевших дел о неуплате налогов стало дело блогера Елены Блиновской, которой предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Сама блогер признала вину и раскаялась в содеянном. Ее отправили под домашний арест до 26 июня.

Отмечалось, что блогер смогла погасить только 10 миллионов из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.