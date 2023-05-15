СК проведет новые проверки блогеров в случае поступления материалов из ФНС – Бастрыкин

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин

Следователи проведут новые проверки в отношении блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Он отметил, что в последние годы деятельность блогеров стала крайне популярной, вследствие чего они стали зарабатывать значительные суммы, продавая своим подписчикам различные товары или услуги.

Однако с ростом доходов блогеров в геометрической прогрессии стали расти и суммы налогов, которые должны с них взиматься, отметил Бастрыкин. Если же они не станут выполнять данные требования и будут скрывать свой истинный доход, возникают основания для возбуждения уголовных дел, добавил он.

Ранее стало известно о задержании блогера Елены Блиновской. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

В неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей также подозреваются супруги Валерия и Артем Чекалины. Помимо этого, им предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

Савеловский суд Москвы наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах супругов.

Российских блогеров проверят на уклонение от уплаты налогов