Суд в Москве арестовал более 311 млн рублей на банковских счетах блогеров Чекалиных

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Савеловский суд Москвы наложил арест на более чем 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам представителя суда, соответствующее постановление было вынесено в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Решение вступило в законную силу.

Супруги Валерия и Артем Чекалины подозреваются в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а также в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

Сейчас в отношении семьи Чекалиных введен запрет на определенные действия, ведется расследование.

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