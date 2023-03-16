Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Фото: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/ler_chek

Савеловский суд Москвы запретил блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) пользоваться интернетом, сообщает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", – огласила решение судья.

Отмечается, что суд запретил Чекалиной общаться со свидетелями и соучастниками, кроме близких родственников. Также блогеру запретили пользоваться почтой, телефоном и иными средствами связи. Однако суд не ограничил Чекалину в передвижении.

Ограничения, введенные судом, блогер посчитала чрезмерными. Она попросила разрешить вести ей аккаунт в соцсети, так как блог является единственным источником ее дохода.

Супруги Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогерша использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

В доме Чекалиных прошли обыски, в ходе которых правоохранители нашли золотые слитки почти на 40 миллионов рублей, 10 российских паспортов и один американский. Вечером того же дня Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение.

16 марта Следственный комитет по Москве возбудил второе уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Расследуется дело о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Позже сообщалось, что блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу Артему Чекалину было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. В свою очередь супруги вину не признали.



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