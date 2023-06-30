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18:08

Экономика

Правительство продлило срок, когда не начисляются пени за ошибки в уведомлениях о налогах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России продлили срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях о налогах, до 31 декабря. Такое решение принял кабмин РФ. Соответствующая информация появилась на сайте российского министерства финансов.

"Важное условие: на едином налоговом счете должно быть достаточно средств для погашения обязанности по уплате налога", – говорится в публикации ведомства.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что не будет производить принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете до тех пор, пока не будут проведены сверки с налогоплательщиками.

В ведомстве обратили внимание на новый порядок взыскания недоимок по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам в переходном периоде. При возникновении разногласий по формированию сальдо следовало провести индивидуальные сверки с налогоплательщиками.

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