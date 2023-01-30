ФНС на фоне изменений по взиманию налогов заявила о послаблениях по долгам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что не будет производить принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете до тех пор, пока не будут проведены сверки с налогоплательщиками. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на обращение главы ФНС Даниила Егорова в межрегиональные инспекции.

В письме руководитель ведомства обратил внимание на новый порядок взыскания недоимок по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам в переходном периоде. Также он напомнил про изменения, которые произошли в порядке признания исполненной обязанности по уплате данных платежей согласно статье 45 НК РФ.

Егоров выступил с поручением об исключении взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо ЕНС до начала формирования пользовательских заданий о направлении требований.

При возникновении разногласий по формированию сальдо до 1 марта следует провести индивидуальные сверки с налогоплательщиками, уточнил Егоров. Он подчеркнул, что взыскание задолженности должно быть исключено до окончания данного процесса.

Также до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года ведомство не станет привлекать граждан к ответственности за то, что сведения об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей по ним, сборов и страховых взносов не были предоставлены.

Исключением станут случаи привлечения к ответственности по результатам налоговых проверок, в ходе которых были зафиксированы занижение налоговой базы и неправильное исчисление налога.

Ранее Федеральная налоговая служба запустила промостраницу, которая является помощником налогоплательщиков в области тонкостей перехода на новый порядок учета обязательных платежей. Речь идет о Едином налоговом счете.

До этого ФНС создала промостраницу с описанием всех льгот по уплате налогов и сдаче отчетности мобилизованных граждан. Так, для призванных перенесли сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

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