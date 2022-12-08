ФНС запустила промостраницу с разъяснениями о Едином налоговом счете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба запустила промостраницу, которая станет помощником налогоплательщиков в области тонкостей перехода на новый порядок учета обязательных платежей.

Речь идет о Едином налоговом счете. Инновация будет работать с 1 января следующего года.

"Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка всего с двумя реквизитами – ИНН и сумма, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам", – говорится в сообщении.

Если на ЕНС получилась переплата, гражданин сможет вернуть ее или перевести другому плательщику. Отмечается, что функция будет работать вне зависимости от срока давности переплаты.

Помимо прочего, теперь из-за появления единого сальдо расчетов арест с банковского счета будет сниматься всего за день. А пени станут исчисляться не по одному налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Ранее ФНС создала промостраницу с описанием всех льгот по уплате налогов и сдаче отчетности мобилизованных граждан. Так, для призванных перенесли сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

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